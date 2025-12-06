Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи

25 октября у южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в Тихом океане в 373 км от Петропавловска-Камчатского, глубина – около 22 км. А 18 сентября у побережья Камчатки фиксировалось более мощное событие – магнитудой 7,2. Тогда губернатор региона Владимир Солодов сообщал об объявлении угрозы цунами.