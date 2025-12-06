Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в районе Сочи. Подземные толчки ощущались в 13:13 мск в 8 км от Лазаревского района, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
По данным специалистов, очаг залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
25 октября у южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в Тихом океане в 373 км от Петропавловска-Камчатского, глубина – около 22 км. А 18 сентября у побережья Камчатки фиксировалось более мощное событие – магнитудой 7,2. Тогда губернатор региона Владимир Солодов сообщал об объявлении угрозы цунами.