Социальные пенсии в России вырастут на 6,8% с апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишут «РИА Новости».
Он пояснил, что данная индексация затронет социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Эти выплаты назначаются, в частности, инвалидам с детства, детям-инвалидам, а также людям, не имеющим необходимого для страховой пенсии стажа.
Кроме того, государственные пенсии положены определенным категориям граждан, таким как награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или пострадавшие от радиационных катастроф.
19 ноября статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов сообщил, что с 1 января 2026 г. страховые пенсии в России вырастут на 7,6%. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Индексация охватит всех получателей страховых пенсий – как работающих, так и неработающих, всего около 38 млн человек.