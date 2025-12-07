Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова
Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на юридические документы.
ООО «Филипп Киркоров корпорейшн» занималось деятельностью «в области исполнительских искусств». 18 сентября 2025 г. налоговая решила исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ из-за наличия недостоверных сведений о нем.
У компании остались заблокированы банковские счета из-за того, что организация не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее предоставления.
Из-за долгов против компании возбуждено три исполнительных производства. Общая сумма, которая подлежит взысканию, составляет 68 200 руб.
4 декабря Арбитражный суд Москвы оштрафовал Киркорова за то, что он не оплатил проезд по платной дороге.
18 ноября представитель Киркорова Роман Кузьмин говорил, что Таганский суд Москвы рассматривает иск к певцу о взыскании более 12 млн руб. за кредит, который он отработал на корпоративе Московского кредитного банка. По словам Кузьмина, артист сразу озвучивал условие, что вместо выплаты он выступит на мероприятии.