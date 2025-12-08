Нейрохирурги РДКБ создали свою систему для операций на мозге новорожденных

По ее словам, недавно был обнаружен специфический метаболит в крови, называемый 3-O-Метилдопа, который позволяет выявлять заболевание у новорожденных до появления клинических симптомов. Это открывает возможность раннего определения кандидатов на генотерапию. Несмотря на это, терапию можно начать только через 18 месяцев после выявления заболевания, что создает категорию пациентов в ожидании лечения. Этот метод скрининга пока не широко распространен и применяется лишь в нескольких странах, добавила Захарова.