Генетик МГНЦ предложила информировать о первом анализе ребенка через «Госуслуги»

Неонатальный скрининг начинается на четвертые сутки после рождения ребенка. У младенца берут несколько капель крови из пятки и наносят ее на специальный тест-бланк. Затем образец отправляют в один из 10 федеральных центров, где с помощью тандемной масс-спектрометрии анализируют его на 36 наследственных заболеваний.