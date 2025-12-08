ВС признал польский «Съезд народных депутатов» террористической организацией

ВС признал польский «Съезд народных депутатов» террористической организациейЕе лидером является бывший депутат Госдумы, осужденный за оправдание терроризма
Верховный суд признал террористической незарегистрированную организацию «Съезд народных депутатов»
Решение подлежит немедленному исполнению.
Генпрокуратура признала деятельность KDL нежелательной на территории России в апреле 2023 г. В ведомстве заявили, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а ее цели включают «насильственный захват власти» и попытки узурпации функций органов государственной власти.
Организация была создана в 2022 г. в Польше. Ее лидером является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (считается в России иноагентом), заочно осужденный в России за оправдание терроризма и распространение недостоверных сведений о российской армии.
В Генпрокуратуре отмечали, что Пономарев, а также связанные с ним деятели выступали с заявлениями, «отрицающими территориальную целостность России» и содержащими «сепаратистские лозунги».
Иск о признании организации «Съезд народных депутатов» террористической поступил в Верховный суд 27 октября.