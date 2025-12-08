В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,6
У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, в регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Метеорологическое управление страны.
Землетрясение было зафиксировано в 23:15 по местному времени (17:15 мск). По данным ведомства, его очаг залегает на глубине в 50 км.
В июле более 2 млн человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой цунами, вызванной мощным землетрясением на Камчатке. Указания были распространены в 117 городах страны. По данным метеорологического управления Японии, цунами достигало берегов страны в 22 префектурах – от севера до юга.
Nikkei Asia со ссылкой на неопубликованный правительственный отчет 8 декабря сообщало, что теоретическое землетрясение магнитудой 7 с эпицентром под Токио унесет 18 000 жизней. Ущерб от катастрофы, по новым расчетам, составит $534 млрд, что значительно меньше, чем предполагалось ранее. Землетрясение разрушит 400 000 зданий Токио – на 210 000 меньше старых прогнозов.