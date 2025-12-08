В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,6

В июле более 2 млн человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой цунами, вызванной мощным землетрясением на Камчатке. Указания были распространены в 117 городах страны. По данным метеорологического управления Японии, цунами достигало берегов страны в 22 префектурах – от севера до юга.