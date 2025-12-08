Мишустин: более 1,5 млн семей распорядились материнским капиталом
Правительство России расширяет меры поддержки семей и модернизации социальной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, средствами материнского капитала уже распорядились более 1,5 млн семей, а единое пособие назначено почти 9 млн граждан.
Мишустин подчеркнул, что ключевые инициативы сосредоточены в нацпроектах «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Помимо выплат, в регионах действуют механизмы поддержки при рождении третьего ребенка, программы льготной ипотеки, компенсации аренды жилья и другие меры, стимулирующие рождаемость и повышение качества жизни.
Премьер также сообщил, что в системе здравоохранения за 2025 г. создано около 400 новых объектов первичного звена, включая ФАПы, амбулатории и участковые больницы, отремонтировано более тысячи зданий, закуплено порядка 40 000 единиц медоборудования и 3000 автомобилей спецтранспорта. Более 1 млн пациентов получили бесплатные лекарства.
Помимо этого, правительство уделяет внимание развитию человеческого потенциала. Федеральный проект «Профессионалитет» уже объединяет 1500 колледжей, сформировано свыше 130 образовательно-производственных кластеров вместе с 2500 предприятий. В этом году построено около 300 школ, еще 65 – в стадии строительства, капитально отремонтировано 725 учреждений.
На том же Совете президент России Владимир Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно.
Он указал, что рождаемость продолжает снижаться. Поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.