Долина заявила, что в момент сделки считала себя участницей спецоперации
Певица Лариса Долина во время заключения сделки по продаже квартиры Полине Лурье считала, что действует в рамках спецоперации по задержанию опасных преступников, поэтому договор купли-продажи она рассматривала как фиктивный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу о спорной недвижимости.
В одном из документов указано, что у Долиной при совершении указанных сделок не было «истинного намерения и выраженной воли» на отчуждение квартиры, она действовала под влиянием посторонних лиц. Артистку убедили, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников. Она считала, что сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей.
Со своей стороны, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила журналистам, что ее доверительница в момент заключения сделки не сомневалась во вменяемости Долиной. При этом по утверждению певицы, Лурье, работающая в сфере аренды и управления недвижимостью, не обратила внимания на очевидные признаки возможного искажения воли продавца.
5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб., но необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, так как ее не удовлетворили предложенные условия.
Спор вокруг недвижимости начался после того, как в августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета».