Долина заявила, что в момент сделки считала себя участницей спецоперации

В одном из документов указано, что у Долиной при совершении указанных сделок не было «истинного намерения и выраженной воли» на отчуждение квартиры, она действовала под влиянием посторонних лиц. Артистку убедили, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников. Она считала, что сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей.