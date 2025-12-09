МИД: Москва продолжит переговоры в стамбульском формате при наличии основы

По его словам, Европа ведет переговорный процесс по мирному плану США в тупик. Мирошник подчеркнул, что либо предлагаемый американцами подход окажется совместимым с задачами, которые формулирует Россия, либо он станет неприемлемым. Европа же пытается трансформировать этот процесс таким образом, чтобы возложить на Россию вину за срыв мирных усилий. При этом, как отмечает дипломат, главными противниками урегулирования остаются именно европейские страны и Украина – «ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования».