МИД: Москва продолжит переговоры в стамбульском формате при наличии основы
Москва открыта для продолжения переговоров с Киевом в рамках стамбульского формата при наличии соответствующей основы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
По его словам, Россия сделала свой шаг – представила проект меморандума. С июля Москва готова была продолжать работу в этом направлении.
«Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», – сказал Мирошник.
По его словам, Европа ведет переговорный процесс по мирному плану США в тупик. Мирошник подчеркнул, что либо предлагаемый американцами подход окажется совместимым с задачами, которые формулирует Россия, либо он станет неприемлемым. Европа же пытается трансформировать этот процесс таким образом, чтобы возложить на Россию вину за срыв мирных усилий. При этом, как отмечает дипломат, главными противниками урегулирования остаются именно европейские страны и Украина – «ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования».
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются. По его словам, Украина и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они хотят направить Вашингтону в ближайшее время.
В тот же день Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский еще не ознакомился с текстом американского мирного плана.