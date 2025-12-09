Газета
Общество

Илья Яшин заочно приговорен к 1 году 10 месяцам колонии

Суд в Москве заочно назначил бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (считается в России иноагентом) наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Яшин признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ – нарушению порядка деятельности иноагента, совершенному после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

15 октября сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Яшина по ст. 282.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. Санкция статьи – до 12 лет лишения свободы.

13 октября Росфинмониторинг внес Яшина и политика Владимира Кара-Мурзу в перечень террористов и экстремистов. Летом 2024 г. оба иноагента были освобождены из колонии в рамках обмена с западными странами. Тогда в Россию вернулись десять человек, включая Вадима Красикова из Германии, Артема и Анну Дульцевых с двумя детьми из Словении, Михаила Микушкина из Норвегии и других.

