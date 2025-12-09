Илья Яшин заочно приговорен к 1 году 10 месяцам колонии

13 октября Росфинмониторинг внес Яшина и политика Владимира Кара-Мурзу в перечень террористов и экстремистов. Летом 2024 г. оба иноагента были освобождены из колонии в рамках обмена с западными странами. Тогда в Россию вернулись десять человек, включая Вадима Красикова из Германии, Артема и Анну Дульцевых с двумя детьми из Словении, Михаила Микушкина из Норвегии и других.