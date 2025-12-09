В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22Фрагменты найдены на воде в районе Уводьского водохранилища
В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22, который совершал плановый облет после ремонта. На борту находились семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В Минобороны уточнили, что борт упал в безлюдном районе, поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия.
Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Как пишет агентство, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде.
13 ноября истребитель Су-30 разбился в Карелии. Самолет потерпел крушение в безлюдном районе, его экипаж погиб. В Минобороны сообщали, что Су-30 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
Ан-22 «Антей» – первый советский турбовинтовой широкофюзеляжный транспортный самолет. Самый большой турбовинтовой самолет в мире. Свой первый полет совершил 27 февраля 1965 г. Находился в эксплуатации с января 1969 г. В июне 2024 г. командующий военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что военно-транспортная авиация прекращает эксплуатацию таких самолетов.