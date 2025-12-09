В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22

1 / 10

27 февраля 1965 г. совершил первый полет крупнейший в мире турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей». Гигант был предназначен для перевозки крупногабаритной техники и мог брать на борт до 80 тонн. ВКС России эксплуатировали «Антеи» вплоть до 2024 г. Как появился и для чего предназначался легендарный советский «транспортник» – в галерее «Ведомостей». / Юрий Королев / РИА Новости