В аэропортах Владикавказа, Грозного и Нальчика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика вновь принимают и отправляют самолеты. Ограничения были сняты в 15:27 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения действовали с 00:27 мск и были введены из соображений безопасности. За это время на запасные аэродромы были перенаправлены: два самолета, следовавшие во Владикавказ, один рейс в Грозный и один самолет, направлявшийся в Нальчик.

Росавиация отметила, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности – это является приоритетом.

До этого Росавиация также ввела ограничения в работу аэропорта Калуги. Они пока продолжают действовать.

Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью (49). Также массированные атаки были на южную часть страны – в Крыму уничтожили 22 дрона.

