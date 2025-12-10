Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сообщение об установлении меры Кореняко опубликовал в 06:19 мск. По его словам, решение необходимо для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. Вечером того же дня было сбито четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.