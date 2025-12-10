Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. Вечером того же дня было сбито четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.