При крушении военного самолета Ил-76 в Судане погиб весь экипаж

9 декабря Минобороны России сообщило о крушении Ан-22 во время испытательного полета после ремонта. Авиакатастрофа произошла в районе деревни Иванково Ивановской области. Все члены экипажа погибли. ТАСС писал, что на борту Ан-22 находилось семь человек. Следственный комитет (СК) возбудил дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).