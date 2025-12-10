При крушении военного самолета Ил-76 в Судане погиб весь экипаж
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился недалеко от города Порт-Судан в Судане. Все члены экипажа погибли, сообщает The Sudan Times.
Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета с авиабазы Осман Дигна. Источник в военных структурах сообщил изданию, что Ил-76 рухнул при попытке посадки.
9 декабря Минобороны России сообщило о крушении Ан-22 во время испытательного полета после ремонта. Авиакатастрофа произошла в районе деревни Иванково Ивановской области. Все члены экипажа погибли. ТАСС писал, что на борту Ан-22 находилось семь человек. Следственный комитет (СК) возбудил дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).