Упавший под Иваново Ан-22 находится под водой на глубине пяти метров
Упавший транспортный самолет Ан-22 «Антей» находится под водой Уводьского водохранилища на глубине 5 м в 150 м от берега вблизи деревни Иванково, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.
По его словам, самолет построили в 1975 г. в Ташкенте. С начала эксплуатации Ан-22 «Антей» налетал почти 6500 часов, выполнил 3290 посадок.
О крушении Ан-22 9 декабря сообщало Минобороны. Авария произошла во время испытательного полета после ремонта. Самолет упал в безлюдной местности. В оборонном ведомстве сообщали, что для выяснения всех обстоятельств туда вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
На борту Ан-22 находилось семь человек. Все члены экипажа погибли. Фрагменты самолета были найдены на воде.