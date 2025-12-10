В Москве пресекли деятельность банды, легализовавшей более 53 000 мигрантов

В отношении задержанных возбудили дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Установлено, что один из организаторов – уроженец Одессы 1988 года рождения. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него паспорта Болгарии и Украины.