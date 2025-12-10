В Москве пресекли деятельность банды, легализовавшей более 53 000 мигрантов
В отношении задержанных возбудили дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Установлено, что один из организаторов – уроженец Одессы 1988 года рождения. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него паспорта Болгарии и Украины.
Все иностранцы, получившие поддельные документы, установлены, уточнили в ФСБ. Их выдворят из России и запретят въезд в страну.
20 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция перекрыла канал незаконной миграции в Россию, созданный должностными лицами кадрового агентства и строительной организации. Они незаконно легализовали более 3000 иностранцев.
Фигуранты фиктивно трудоустраивали мигрантов в подконтрольных фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставное лицо по поддельным документам. Фактически иностранные граждане не были заняты в строительной организации.