Главная / Общество /

В Москве пресекли деятельность банды, легализовавшей более 53 000 мигрантов

Ведомости

В Москве арестовали 12 членов преступной группы, которые занимались незаконной легализацией мигрантов через оформление фиктивных трудовых договоров. Они успели легализовать 53 197 иностранных граждан. Об этом сообщило управление ФСБ по столице и области, передает «Интерфакс».

В отношении задержанных возбудили дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Установлено, что один из организаторов – уроженец Одессы 1988 года рождения. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него паспорта Болгарии и Украины.

Все иностранцы, получившие поддельные документы, установлены, уточнили в ФСБ. Их выдворят из России и запретят въезд в страну.

В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции

Общество

20 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция перекрыла канал незаконной миграции в Россию, созданный должностными лицами кадрового агентства и строительной организации. Они незаконно легализовали более 3000 иностранцев.

Фигуранты фиктивно трудоустраивали мигрантов в подконтрольных фирмах-однодневках, зарегистрированных на подставное лицо по поддельным документам. Фактически иностранные граждане не были заняты в строительной организации.

