Во «Внуково» снова ввели ограничения на полеты самолетов

В ночь на 11 декабря силы ПВО сбили 287 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 40 из них были уничтожены в Московской области (32 летели в направлении столицы). На этом фоне Росавиация вводила ограничения в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Их отменили в 7:59.