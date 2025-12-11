Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Во «Внуково» снова ввели ограничения на полеты самолетов

Ведомости

Росавиация ограничила работу аэропорта «Внуково» с 9:55 мск. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения приема и выпуска воздушных судов в авиагавани стали мерой безопасности.

В ночь на 11 декабря силы ПВО сбили 287 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 40 из них были уничтожены в Московской области (32 летели в направлении столицы). На этом фоне Росавиация вводила ограничения в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Их отменили в 7:59.

Читайте также:Что известно о ночной атаке на Москву
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте