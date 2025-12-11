ГП оценила ущерб в годы Великой Отечественной войны в 257 трлн рублей

В апреле президент РФ Владимир Путин говорил, что правильно определить будущее России можно только понимая, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Глава государства говорил, что это в значительной степени «и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем».