ГП оценила ущерб в годы Великой Отечественной войны в 257 трлн рублей
Ущерб Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны составляет 257 трлн руб. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, его слова передал замглавы ведомства Петр Городов на международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
«Сегодня массовые убийства нацистами гражданского населения на временно оккупированных территориях Советского Союза признаны геноцидом. Судебные инстанции в 33 регионах страны установили факты колоссальных разрушений на сумму 257 трлн руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Гуцан уточил, что «никакие деньги не смогут компенсировать сломанные судьбы, гибель миллионов ни в чем не повинных людей и утраченные поколения». По его словам, Нюрнбергский процесс навеки запечатлел ужасающую правду нацистских злодеяний. Тогда термин «геноцид» получил свое юридическое определение и стал «олицетворением зловещего преступления против человечности».
«Но спустя десятилетия мы с тревогой и болью наблюдаем, как отдельные политические силы, забывшие уроки истории, пытаются переписать страницы Великой Победы, вырвать из народной памяти истину о подвигах и жертвах», – указал он.
В апреле президент РФ Владимир Путин говорил, что правильно определить будущее России можно только понимая, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Глава государства говорил, что это в значительной степени «и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем».