ВТБ предупредил о схеме мошенников с электронными дневниками
Мошенники выработали новую схему обмана, нацеленную на школьников и их родителей. Аферисты звонят потенциальным жертвам от лица учителей с просьбой «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник, сообщает ВТБ.
Злоумышленник также может представиться школьной медсестрой, предлагая пройти «срочный медосмотр». Установив контакт, аферисты пытаются выманить у собеседников коды из смс и пуш-уведомлений от учетной записи сайта «Госуслуги» или приложения банка. Кроме того, мошенники направляют фишинговые ссылки для «онлайн-регистрации».
В ВТБ отметили, что в приложении банка можно настроить лимиты на операции (включая детские карты), проверить историю входов в личный кабинет и заблокировать его при подозрении на мошенничество. С помощью сервиса «Вторые руки» можно доверить контроль над операциями близкому человеку. Клиенты также могут подключить определитель номера и оформить страховую программу, защищающую детские карты и счета от списаний злоумышленников.
11 декабря директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что ЦБ совместно с МВД России запустил механизм реабилитации клиентов, счета которых были заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, связанных со сделками с криптовалютой. По закону попавшие в базу люди могут обратиться через свой банк или напрямую в ЦБ, чтобы регулятор рассмотрел заявление о законности и обоснованности нахождения в ней.