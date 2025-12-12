ВТБ предупредил о схеме мошенников с электронными дневниками

11 декабря директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что ЦБ совместно с МВД России запустил механизм реабилитации клиентов, счета которых были заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, связанных со сделками с криптовалютой. По закону попавшие в базу люди могут обратиться через свой банк или напрямую в ЦБ, чтобы регулятор рассмотрел заявление о законности и обоснованности нахождения в ней.