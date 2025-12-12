Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»

Ведомости

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово», а также «Жуковский» (Раменское). Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.  

В воздушных гаванях «Домодедово» и «Жуковский» мера действовала с 9:33 мск, во «Внуково» – с 9:37 мск. 

Из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе «Шереметьево» аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании части рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице 12 декабря было уничтожено восемь украинский беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 12 декабря российские военные сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА (63 единицы) было уничтожено в Брянской области. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте