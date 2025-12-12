Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице 12 декабря было уничтожено восемь украинский беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 12 декабря российские военные сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА (63 единицы) было уничтожено в Брянской области.