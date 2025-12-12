Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово», а также «Жуковский» (Раменское). Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В воздушных гаванях «Домодедово» и «Жуковский» мера действовала с 9:33 мск, во «Внуково» – с 9:37 мск.
Из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе «Шереметьево» аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании части рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице 12 декабря было уничтожено восемь украинский беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 12 декабря российские военные сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА (63 единицы) было уничтожено в Брянской области.