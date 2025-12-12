Росавиация ограничила работу аэропорта Махачкалы

По данным Минобороны России, в ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области – 63 единицы. Еще восемь сбитых дронов пришлись на Ярославскую область и четыре – на Московский регион. По три БПЛА было уничтожено в Смоленской и Тверской областях, а также над Черным морем. По два беспилотника силы ПВО нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях и по одному – в Орловском и Ростовском регионах.