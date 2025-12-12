Суд в Петербурге впервые прекратил спор по «схеме Долиной»

Термин «схема Долиной» появился осенью этого года. Он связан с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. Долина продала Лурье квартиру за 112 млн руб. в 2024 г., но позже заявила, что она стала жертвой мошенников. В ноябре этого года суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер, и постановил признать договор недействительным.