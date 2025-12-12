Суд в Петербурге впервые прекратил спор по «схеме Долиной»
Петербургский суд прекратил производство по иску продавца квартиры к покупателю о возврате квартиры прежней собственнице, продавшей ее под влиянием мошенников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Истица по имени Маргарита в июле 2024 г. продала квартиру ответчику по имени Константин за 5 млн руб. Выяснилось, что в апреле – августе 2024 г. неизвестные связывались с Маргаритой под видом сотрудников силовых структур, вынудили ее продать квартиру и передать им денежные средства, что истец и сделала.
Вскоре после продажи Маргарита обратилась в правоохранительные органы и суд с требованием о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. В результате стороны заключили мировое соглашение – они расторгают договор купли-продажи квартиры.
«Истец обязуется полученные ею по договору денежные средства в размере 5 млн руб. возвратить ответчику с использованием безотзывного покрытого аккредитива, открытого истцом в пользу ответчика. Аккредитив действует до апреля 2026 г.», – сообщила Лебедева.
Уточняется, что условием раскрытия аккредитива является мировое соглашение, утвержденное судом. Ответчик обязуется освободить указанную квартиру и передать ее истцу по передаточному акту, ключи от квартиры передаются одновременно с подписанием акта. Кроме того, стороны договорились о распределении судебных расходов.
Лебедева заявила, что суд в Санкт-Петербурге стал первым, прекратившим квартирных спор по такой «широко обсуждаемой схеме», подразумевая так называемую «схему Долиной».
Термин «схема Долиной» появился осенью этого года. Он связан с квартирным спором певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. Долина продала Лурье квартиру за 112 млн руб. в 2024 г., но позже заявила, что она стала жертвой мошенников. В ноябре этого года суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер, и постановил признать договор недействительным.