Главная / Общество /

Крупный протуберанец полностью отделился от Солнца

Ведомости

Крупный протуберанец полностью отделился от Солнца в течение последних суток. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, публикуя соответствующее видео.

Видео съемки охватывает примерно 24 часа: первые кадры были получены около 12:00 мск 11 декабря, а завершение процесса зафиксировано около 15:00 мск 12 декабря. За это время Солнце «распутало» сложный клубок из плазмы и магнитных линий, сформировавшийся в виде гигантского протуберанца.

Специалисты отмечают, что происходящее не связано ни с объектом 3I/ATLAS, ни с каким-либо воздействием на Землю – процесс происходил на удаленном расстоянии и не представляет угрозы. Тем не менее наблюдение вызвало интерес из-за зрелищности: протуберанец напоминал масштабный плазменный торнадо, сформированный взаимодействием солнечного вещества и магнитного поля, отмечают астрономы.

Протуберанец представляет собой огромное плазменное облако, выбрасываемое из солнечной короны и удерживаемое магнитными полями. Эти образования обычно имеют форму дуги или петли и способны простираться на десятки тысяч километров.

