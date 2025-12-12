Росавиация: в районе всех московских аэропортов введены ограничения
В районе московских аэропортов введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
До этого представители «Шереметьево» уже сообщали о действии сигнала «ковер» и введении ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта. В авиагавани подчеркивали, что рейсы выполняются, однако это может занимать больше времени. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов через онлайн-табло, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты авиакомпаний.
Росавиация также временно приостанавливала работу аэропортов во Владикавказе, Грозном и Магасе – в 12:43 мск они прекратили прием и выпуск воздушных судов, позднее ограничения были сняты. Аналогичные меры действовали в Казани и Чебоксарах, где полеты также уже возобновлены.