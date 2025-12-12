Росавиация: в районе всех московских аэропортов введены ограничения

До этого представители «Шереметьево» уже сообщали о действии сигнала «ковер» и введении ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта. В авиагавани подчеркивали, что рейсы выполняются, однако это может занимать больше времени. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов через онлайн-табло, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты авиакомпаний.