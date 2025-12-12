Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов во Владикавказе и Грозном
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
12 декабря Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Ярославля («Туношна»), Тамбова («Донское»), Москвы («Домодедово», «Внуково»), и Махачкалы («Уйташ»).
По данным Минобороны России, в ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области – 63 единицы. Еще восемь сбитых дронов пришлись на Ярославскую область и четыре – на Московский регион. По три БПЛА было уничтожено в Смоленской и Тверской областях, а также над Черным морем. По два беспилотника силы ПВО нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях и по одному – в Орловском и Ростовском регионах.