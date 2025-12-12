В «Шереметьево» ввели ограничения из-за сигнала «ковер»
В периметре воздушного пространства московского аэропорта «Шереметьево» введены временные ограничения в связи с действием сигнала «ковер». Об этом сообщили в официальном канале авиагавани.
В аэропорту отметили, что прилеты и вылеты самолетов продолжаются по согласованию с профильными службами. Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени обслуживания рейсов и призвали учитывать это при планировании поездок.
Авиагавань сообщила, что в расписание могут быть внесены изменения. Рекомендуется уточнять статус рейсов через онлайн-табло, приложения, колл-центры и чат-боты авиаперевозчиков.
«Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», – пояснили в «Шереметьево».
До этого Росавиация временно ограничивала работу аэропортов во Владикавказе, Грозном и Магасе: в 12:43 мск авиагавани прекратили прием и отправку рейсов, а в 13:40 мск ограничения в Грозном были сняты.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 декабря системы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число БПЛА – 63 – было сбито над Брянской областью. А с 9:00 до 13:00 мск силы российские военные уничтожили еще 34 украинских беспилотника над регионами РФ.