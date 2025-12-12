Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» отменены введенные до этого ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 19:19 мск.
По его словам, за время действия ограничений один самолет, следовавший во «Внуково», был направлен на запасной аэродром. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
До этого в районе московского авиаузла действовали временные ограничения: авиагавани принимали и отправляли рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании и рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло, приложения и колл-центры.
Росавиация также временно приостанавливала работу авиагаваней во Владикавказе, Грозном и Магасе. Ограничения были сняты спустя несколько часов. Аналогичные меры действовали в Казани, Чебоксарах и Ижевске, где полеты уже тоже возобновлены.