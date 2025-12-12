Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

До этого в районе московского авиаузла действовали временные ограничения: авиагавани принимали и отправляли рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании и рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло, приложения и колл-центры.