Госдума рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей преступников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект об ограничительных мерах в отношении граждан, осужденных за совершение некоторых правонарушений и находящихся за пределами России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Комплекс ограничений также предлагается применять к находящимся за границей лицам, которые признаны виновными в административных правонарушениях по шести статьям КоАП, в частности за призывы к нарушению территориальной целостности России, введению антироссийских санкций, дискредитацию ВС РФ и нарушение законодательства об иноагентах.
В комитет также передан корреспондирующий проект об изменениях в отдельные законодательные акты РФ. Авторами инициатив выступила группа депутатов Госдумы. Володин заявил, что законопроекты будут рассмотрены в приоритетном порядке. По его мнению, они создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.
Документом вводится ряд ограничений, в том числе на возможность удаленно воспользоваться «Госуслугами» и интернет-банкингом или заключать сделки по доверенности, а также временное приостановление права на управление автомобилем, регистрацию сделок с недвижимостью, оформление кредитов или займов.
Ограничительные меры будут вводиться по решению генерального прокурора РФ или его заместителя. Генпрокуратура также будет вести реестр лиц, в отношении которых применяются указанные меры.
11 декабря председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил о предложении ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом и осужденных за ряд правонарушений. По его данным, за последние пять лет выросло число отказов в экстрадиции опасных преступников из стран НАТО. Депутат считает причины таких решений политически мотивированными.