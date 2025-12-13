Госдума рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей преступников

11 декабря председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил о предложении ввести ограничения для россиян, находящихся за рубежом и осужденных за ряд правонарушений. По его данным, за последние пять лет выросло число отказов в экстрадиции опасных преступников из стран НАТО. Депутат считает причины таких решений политически мотивированными.