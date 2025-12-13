При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье пострадал один человек
Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковном Серпухове, пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет упал в 3 км от аэродрома Новинки во время взлета. В самолете были два человека, пострадавший – один из пилотов.
В сентябре при крушении легкомоторного самолета возле деревни Ильясово Луховицкого городского округа Московской области погиб пилот. Причиной падения стала ошибка пилотирования.
Летом этого года под Коломной разбился легкомоторный самолет Як-18Т. Тогда погибли четыре человека.