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При крушении самолета в Подмосковье погибли четыре человека

Ведомости

Жертвами крушения легкомоторного самолета Як-18Т под Коломной Московской области стали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подмосковное ГУ МЧС России.

Самолет упал в поле в районе деревни Паново, погибли четыре человека. На земле произошло возгорание на площади 5 кв. м, его ликвидировали сотрудники МЧС.

Самолет вылетел с аэродрома «Северка». 

Telegram-канал Mash пишет, что предварительная причина – неисправность двигателя из-за перегрева. Пилот и пассажиры погибли сразу после крушения.

6 февраля при крушении легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека, сообщали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. 20 февраля два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области, передавали в местном МЧС.

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