При крушении самолета в Подмосковье погибли четыре человека
Жертвами крушения легкомоторного самолета Як-18Т под Коломной Московской области стали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подмосковное ГУ МЧС России.
Самолет упал в поле в районе деревни Паново, погибли четыре человека. На земле произошло возгорание на площади 5 кв. м, его ликвидировали сотрудники МЧС.
Самолет вылетел с аэродрома «Северка».
Telegram-канал Mash пишет, что предварительная причина – неисправность двигателя из-за перегрева. Пилот и пассажиры погибли сразу после крушения.
6 февраля при крушении легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека, сообщали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. 20 февраля два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области, передавали в местном МЧС.