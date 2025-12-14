Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на 10 дней

Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она заявила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на «безопасные счета». Лурье купила указанное жилье за 112 млн руб.