Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на 10 дней
Певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры Полине Лурье на 10 дней, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Стороны по инициативе Долиной заключили дополнительное соглашение к предварительному договору, которое изменяет срок заключения основного договора на 20 июня 2024 г. Оно было подписано 10 июня 2024 г.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила агентству, что между заключением предварительного и основного договоров прошло много времени. По ее словам, певица осмысливала сделку.
Спор вокруг недвижимости Долиной начался после того, как в августе 2024 г. она заявила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на «безопасные счета». Лурье купила указанное жилье за 112 млн руб.
4 ноября 2025 г. суд решил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Квартиру вернули в собственность певицы, но покупательница жилья не получила деньги назад.
5 декабря Долина сообщила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру, подчеркнув, что считает это «единственно справедливым решением». Но, по ее словам, необходимой суммы у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.