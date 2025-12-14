Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Главу Реутова Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище

Ведомости

Умершего главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

7 декабря Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области. Авария произошла на 55-м км трассы М12 из-за столкновения с «Камазом» по вине водителя чиновника. У главы Реутова диагностировали переломы груди и височной кости. В НИИ им. Склифосовского сообщали, что он находился в нейрохирургическом отделении в крайне тяжелом состоянии.

13 декабря председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что Науменко скончался. Он умер в возрасте 39 лет.

Науменко родился 28 декабря 1985 г. в Москве. С апреля 2007-го по сентябрь 2014 г. работал советником в Мособлдуме, занимал должность первого заместителя председателя Союза садоводов городского округа Балашиха. Позже занимал пост замглавы соседней Балашихи по вопросам экономики и промышленности. Работал главой Реутова Московской области с 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её