Главу Реутова Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище
Умершего главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
7 декабря Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области. Авария произошла на 55-м км трассы М12 из-за столкновения с «Камазом» по вине водителя чиновника. У главы Реутова диагностировали переломы груди и височной кости. В НИИ им. Склифосовского сообщали, что он находился в нейрохирургическом отделении в крайне тяжелом состоянии.
13 декабря председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что Науменко скончался. Он умер в возрасте 39 лет.
Науменко родился 28 декабря 1985 г. в Москве. С апреля 2007-го по сентябрь 2014 г. работал советником в Мособлдуме, занимал должность первого заместителя председателя Союза садоводов городского округа Балашиха. Позже занимал пост замглавы соседней Балашихи по вопросам экономики и промышленности. Работал главой Реутова Московской области с 2023 г.