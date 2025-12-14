Главу Реутова Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище

7 декабря Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области. Авария произошла на 55-м км трассы М12 из-за столкновения с «Камазом» по вине водителя чиновника. У главы Реутова диагностировали переломы груди и височной кости. В НИИ им. Склифосовского сообщали, что он находился в нейрохирургическом отделении в крайне тяжелом состоянии.