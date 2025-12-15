Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией
Тверской суд в Москве по иску Генеральной прокуратуры признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Решение вступило в силу.
О вынесенном вердикте ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы организации. «Суд постановил исковые требования Генпрокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией», – сказал он.
В сентябре участницы Pussy Riot были заочно осуждены по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Тогда Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер – 11 лет. А Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова приговорены к восьми годам лишения свободы.
30 января МВД также объявило в международный розыск еще одну участницу группы – Надежду Толоконникову
В 2012 г. Толоконникова и Алехина были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк молебен» в московском храме Христа Спасителя. В декабре 2013 г. они вышли на свободу по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.