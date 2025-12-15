Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией

30 января МВД также объявило в международный розыск еще одну участницу группы – Надежду Толоконникову (считается в России иноагентом) . В ноябре 2023 г. Мосгорсуд заочно арестовал ее по делу об оскорблении чувств верующих. По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы. Сообщалось, что поводом стали публикации в социальных сетях.