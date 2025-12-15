Лувр сообщил о закрытии из-за забастовок

По данным Le Monde, сотрудники музея начали забастовку в знак протеста против условий труда в музее спустя два месяца после его ограбления. Профсоюзы CGT и CFDTО сообщили, что около 400 сотрудников единогласно проголосовали за продолжение забастовки на общем собрании. Работники требуют дополнительного персонала и мер по борьбе с переполненностью, «добавляя проблем самому посещаемому музею мира в то время, как Франция готовится к рождественским праздникам».