Лувр сообщил о закрытии из-за забастовок
Лувр закрылся 15 декабря в связи с забастовками. Об этом сообщается на сайте парижского музея.
«Все бронирования на сегодня будут отменены. Приносим извинения за неудобства», – отмечено в сообщении.
По данным Le Monde, сотрудники музея начали забастовку в знак протеста против условий труда в музее спустя два месяца после его ограбления. Профсоюзы CGT и CFDTО сообщили, что около 400 сотрудников единогласно проголосовали за продолжение забастовки на общем собрании. Работники требуют дополнительного персонала и мер по борьбе с переполненностью, «добавляя проблем самому посещаемому музею мира в то время, как Франция готовится к рождественским праздникам».
В октябре из Лувра украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Предварительно, трое преступников проникли в здание музея со стороны реки Сены, где велись строительные работы. Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.
11 декабря полицейское управление Эйвона и Сомерсета сообщило о крупной краже из музея в Бристоле (Великобритания). Отмечалось, что инцидент произошел ночью 25 сентября. Преступники вынесли свыше 600 предметов, имевших «значительную культурную ценность».