Водителей в РФ обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков
Комиссия правительства РФ по безопасности движения поручила Минтрансу, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения (ПДД). Нововведения в том числе касаются обязанности водителей следовать указаниям электронных дорожных знаков и табло отображения информации (ТОИ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.
Сейчас, отмечает газета, на ТОИ чаще всего выводится требование соблюдать скоростной режим, который может меняться в зависимости от погоды по решению владельца трассы.
По данным газеты, разработать документ предложила ГИБДД. Предполагается, что он позволит провести инвентаризацию всех существующих скоростных лимитов.
Инициатива закрепит, что значение на ТОИ будет иметь приоритет над стационарным дорожным знаком. Например, если на табло во время дождя отображается ограничение в 60 км в час, а стационарный знак у обочины показывает 90 км в час, водители будут обязаны руководствоваться данными ТОИ.
Минтранс также займется разработкой правил для определения и изменения оптимальных скоростных режимов без их необоснованного снижения. В настоящее время существуют ГОСТы, регламентирующие установку дорожных знаков, включая ограничивающие скорость. Но, как пишет «Коммерсантъ», единых принципов для введения скоростных ограничений нет - регионы или владельцы дорог устанавливают их по своему усмотрению.
Кроме того, министерство также должно будет рассмотреть вопрос о необходимости установления требований к минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Конкретное расстояние, которое будет закреплено в правилах, пока неизвестно. Ведомство также должно определить способ фиксации нарушений.
1 сентября в России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль автомобилистам с определенными аномалиями зрения и психическими расстройствами. В перечень вошли такие противопоказания, как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также запрет коснулся водителей с частичной цветовой слепотой и искаженным восприятием красного и зеленого цветов.