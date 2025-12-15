Водителей в РФ обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков

Инициатива закрепит, что значение на ТОИ будет иметь приоритет над стационарным дорожным знаком. Например, если на табло во время дождя отображается ограничение в 60 км в час, а стационарный знак у обочины показывает 90 км в час, водители будут обязаны руководствоваться данными ТОИ.