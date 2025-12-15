Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Водителей в РФ обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков

Ведомости

Комиссия правительства РФ по безопасности движения поручила Минтрансу, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения (ПДД). Нововведения в том числе касаются обязанности водителей следовать указаниям электронных дорожных знаков и табло отображения информации (ТОИ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас, отмечает газета, на ТОИ чаще всего выводится требование соблюдать скоростной режим, который может меняться в зависимости от погоды по решению владельца трассы.

По данным газеты, разработать документ предложила ГИБДД. Предполагается, что он позволит провести инвентаризацию всех существующих скоростных лимитов.

Водитель может быть дважды наказан за одно ДТП, решил Конституционный суд

Общество

Инициатива закрепит, что значение на ТОИ будет иметь приоритет над стационарным дорожным знаком. Например, если на табло во время дождя отображается ограничение в 60 км в час, а стационарный знак у обочины показывает 90 км в час, водители будут обязаны руководствоваться данными ТОИ.

Минтранс также займется разработкой правил для определения и изменения оптимальных скоростных режимов без их необоснованного снижения. В настоящее время существуют ГОСТы, регламентирующие установку дорожных знаков, включая ограничивающие скорость. Но, как пишет «Коммерсантъ», единых принципов для введения скоростных ограничений нет - регионы или владельцы дорог устанавливают их по своему усмотрению.

Кроме того, министерство также должно будет рассмотреть вопрос о необходимости установления требований к минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Конкретное расстояние, которое будет закреплено в правилах, пока неизвестно. Ведомство также должно определить способ фиксации нарушений.

1 сентября в России вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Согласно новым правилам, запрещено садиться за руль автомобилистам с определенными аномалиями зрения и психическими расстройствами. В перечень вошли такие противопоказания, как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также запрет коснулся водителей с частичной цветовой слепотой и искаженным восприятием красного и зеленого цветов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте