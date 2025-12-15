Газета
Путин продлил права бойцов на кредитные каникулы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей до 31 декабря 2026 г. Об этом говорится в соответствующем документе.

Согласно закону, заемщики из числа участников спецоперации не позднее 31 декабря 2026 г. имеют право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение ими своих обязательств на льготный период.

В декабре 2024 г. Путин также продлевал кредитные каникулы для участников спецоперации до конца 2025 г.

9 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Кроме того, регионам предоставлено право устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы.

