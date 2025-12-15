Путин продлил права бойцов на кредитные каникулы

9 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Кроме того, регионам предоставлено право устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы.