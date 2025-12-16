Во «Внуково» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация ограничила работу аэропорта «Внуково» с 12:55 мск. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.
Он отметил, что ограничения приема и выпуска воздушных судов в авиагавани являются мерой безопасности.
По данным Минобороны, в ночь на 16 декабря силы ПВО сбили 83 БПЛА украинских сил над регионами РФ. За этот период в Подмосковье было уничтожено две воздушных цели, в частности один беспилотник, летевший на столицу.
С 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало ведомство.