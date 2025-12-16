В Подмосковье открыли памятник погибшему генералу Игорю Кириллову
Памятник генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, который погиб утром 17 декабря 2024 г., открыли на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС.
Замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Санчик в ходе мероприятия отметил, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, доводил до мировой общественности факты реализуемых на Украине биологических программ, ядерных провокаций, «никогда не шел на компромисс, работал бесстрашно, с полной самоотдачей».
При создании бюста Кириллова, по данным ТАСС, скульпторы опирались на фотографии. После согласования с родственниками Кириллова бюст отлили в бронзе и установили на гранитном постаменте.
9 декабря стало известно, что Кириллов включен в новую серию памятных марок «Герои Российской Федерации».
Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы преступления находились на территории Украины. Исполнителем, по версии правоохранительных органов, был Ахмаджон Курбонов, который собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши. Злоумышленник привел механизм в действие при помощи электросамоката в момент, когда генерал покидал дом.