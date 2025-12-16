В Подмосковье открыли памятник погибшему генералу Игорю Кириллову

Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы преступления находились на территории Украины. Исполнителем, по версии правоохранительных органов, был Ахмаджон Курбонов, который собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши. Злоумышленник привел механизм в действие при помощи электросамоката в момент, когда генерал покидал дом.