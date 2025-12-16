Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В школе в Одинцове обнаружили муляж взрывного устройства

Ведомости

В школе подмосковного Одинцова, где утром 16 декабря подросток напал с ножом на учеников, был обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Московской области расследуют уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В рамках расследования задержан 15-летний подросток.

В ходе допроса задержанный подросток дал признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого провели обыски.

СПЧ требует ввести наказание за публикацию контента из одинцовской школы

Общество

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Они проводят осмотр здания, изымают смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Инцидент произошел 16 декабря. Девятиклассник напал с ножом на охранника и ученика. Младшеклассник от полученных ранений скончался. СК возбудил дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её