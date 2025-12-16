В школе в Одинцове обнаружили муляж взрывного устройства
В школе подмосковного Одинцова, где утром 16 декабря подросток напал с ножом на учеников, был обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.
Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Московской области расследуют уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В рамках расследования задержан 15-летний подросток.
В ходе допроса задержанный подросток дал признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого провели обыски.
Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Они проводят осмотр здания, изымают смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.
Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.
Инцидент произошел 16 декабря. Девятиклассник напал с ножом на охранника и ученика. Младшеклассник от полученных ранений скончался. СК возбудил дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).