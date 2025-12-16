В школе в Одинцове обнаружили муляж взрывного устройства

Инцидент произошел 16 декабря. Девятиклассник напал с ножом на охранника и ученика. Младшеклассник от полученных ранений скончался. СК возбудил дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).