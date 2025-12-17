Напавший на учительницу в Петербурге подросток отказался давать показания
Подросток, напавший с ножом на учительницу в школе Санкт-Петербурга, отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, вечером 15 декабря 15-летнего подозреваемого доставили из больницы в следственный отдел. Допрос проходил в присутствии психолога и адвокатов, однако школьник воспользовался ст. 51 Конституции и отказался свидетельствовать против себя. С учетом состояния здоровья врачи разрешили его помещение в изолятор временного содержания, куда он был направлен после следственных действий.
В ближайшее время подростку планируется предъявить обвинение. Потерпевшую учительницу также допросили. Она сообщила, что конфликтов с учеником ранее не было, а его поведение стало для нее неожиданным. По ее словам, подросток пришел на дополнительное занятие для исправления оценок, после нескольких вопросов со стороны педагога он внезапно нанес ей ножевые ранения.
16 декабря задержали охранницу, которая работала в школе в день нападения. Следственный отдел возбудил против нее уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Женщине грозит два года лишения свободы.
15 декабря девятиклассник ранил 29-летнюю учительницу, как отметили в МВД, из-за того, что она поставила ему плохую оценку. Школьник после нападения попытался совершить суицид, но его остановили полицейские.