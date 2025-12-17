Напавший на учительницу в Петербурге подросток отказался давать показания

В ближайшее время подростку планируется предъявить обвинение. Потерпевшую учительницу также допросили. Она сообщила, что конфликтов с учеником ранее не было, а его поведение стало для нее неожиданным. По ее словам, подросток пришел на дополнительное занятие для исправления оценок, после нескольких вопросов со стороны педагога он внезапно нанес ей ножевые ранения.