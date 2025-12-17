Газета
Путин поручил продолжать работу по индексации зарплат военнослужащих

Ведомости

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин поручил продолжать работу по индексации денежного довольствия военнослужащих, а также обеспечению их жильем.

По его словам, одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.

«Безусловно должна продолжаться и работа по индексации денежного довольствия военнослужащих», – сказал он.

С 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников других силовых структур в РФ повысили на 7,6%. Соответствующим образом у пенсионеров силовых ведомств также выросли пенсии.

21 октября Министерство обороны предложило новый порядок выдачи жилья военным. Право на бесплатную жилплощадь останется единоразовым, но в случае вступления в брак или рождения ребенка можно будет претендовать на ее увеличение.

