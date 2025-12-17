Захарова: Москва делает все для освобождения россиян из колл-центров в Мьянме

По ее словам, у российской стороны есть данные о том, что еще несколько россиян насильно удерживаются в одном из колл-центров. В настоящее время российские дипломаты совместно с правоохранительными органами и профильными структурами Мьянмы занимаются сбором и проверкой информации. Захарова подчеркнула, что предпринимаются не только необходимые, но и максимально возможные шаги для решения этой ситуации.