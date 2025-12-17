Захарова: Москва делает все для освобождения россиян из колл-центров в Мьянме
Россия предпринимает все возможные меры для освобождения российских граждан, удерживаемых в преступных колл-центрах на территории Мьянмы. Об этом в комментарии «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, у российской стороны есть данные о том, что еще несколько россиян насильно удерживаются в одном из колл-центров. В настоящее время российские дипломаты совместно с правоохранительными органами и профильными структурами Мьянмы занимаются сбором и проверкой информации. Захарова подчеркнула, что предпринимаются не только необходимые, но и максимально возможные шаги для решения этой ситуации.
В посольстве России в Мьянме сообщили, что поддерживают постоянный контакт с местными властями по вопросу трех граждан РФ, удерживаемых в мошеннических колл-центрах на границе с Таиландом.
16 декабря в консульском отделе российского посольства в Мьянме заявили, что на территории республики похитили троих граждан РФ. По предварительным данным, их принуждают к работе в криминальных колл-центрах. В МИД Мьянмы были направлены соответствующие ноты.