Покупательница квартиры Долиной собирается сделать там ремонт и жить
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не планирует продавать это жилье. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
По ее словам, квартира покупалась не как инвестиция, а для нее самой с детьми.
«Я планирую сделать там ремонт, так как у нас с Долиной разные вкусы. Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку», – сказала Лурье, подключившаяся к прямому эфиру по телефону.
16 декабря Верховный суд принял решение вернуть право собственности на квартиру Лурье. Согласно постановлению, Долина сохраняет право проживания в жилье на период повторного рассмотрения иска о ее принудительном выселении.
Рассмотрение жалобы Лурье вызвало повышенный интерес. В зале суда присутствовало более 100 слушателей, а за онлайн-трансляцией на странице Верховного суда во «В контакте» одновременно следили около 120 000 пользователей. Заседание началось с небольшой задержкой. Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли вовремя, сама Долина в суд не пришла, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.
В августе 2024 г. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Она говорила, что продала ее, думая, что сделка фиктивная. Недвижимость за 112 млн руб. была официально продана Лурье. Позднее суды признали действия певицы при заключении сделки неосознанными, и жилье было возвращено Долиной без обязательств по компенсации затрат на покупку. Лурье не согласилась с этим решением и обжаловала его в Верховном суде.
17 декабря стало известно, что Московский городской суд 25 декабря проведет заседание по делу о выселении Долиной из квартиры.