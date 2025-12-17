Покупательница квартиры Долиной собирается сделать там ремонт и жить

В августе 2024 г. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Она говорила, что продала ее, думая, что сделка фиктивная. Недвижимость за 112 млн руб. была официально продана Лурье. Позднее суды признали действия певицы при заключении сделки неосознанными, и жилье было возвращено Долиной без обязательств по компенсации затрат на покупку. Лурье не согласилась с этим решением и обжаловала его в Верховном суде.