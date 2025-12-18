Верховный суд раскрыл, как мошенники смогли повлиять на Долину

При этом уверенность Долиной в том, что сделка совершается фиктивно, не является основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной: недобросовестного поведения Лурье установлено не было, а сама певица, с ее уровнем познаний и опыта, должна была понимать наличие правовых последствий договора.