Верховный суд раскрыл, как мошенники смогли повлиять на Долину
Певица Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства. Это следует из опубликованного решения Верховного суда.
Согласно психиатрической экспертизе, мошенникам удалось повлиять на певицу из-за возрастной группы, «выраженных ценностей безопасности», а также особенностей ее «образа мышления и личностных черт».
При этом уверенность Долиной в том, что сделка совершается фиктивно, не является основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной: недобросовестного поведения Лурье установлено не было, а сама певица, с ее уровнем познаний и опыта, должна была понимать наличие правовых последствий договора.
Долина в августе прошлого года рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Полине Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными.
Лурье обратилась в Верховный суд, который удовлетворил ее кассационную жалобу на решения нижестоящих судов и постановил вернуть право собственности на жилье в Хамовниках, которое она приобрела у певицы.
Защита Долиной утверждала, что певица была уверена, что участвует в спецоперации и продажа происходит фиктивно. Покупательница заявила, что действия Долиной были осознанными.