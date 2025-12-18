ВС отложил решение по выселению Долиной для соблюдения интересов ее внучки
Верховный суд России отложил рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, право собственности которой принадлежит ее покупательнице Полине Лурье. Такое решение приняли для защиты интересов несовершеннолетней внучки певицы, которая зарегистрирована в квартире. Об этом говорится в решении суда.
Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы 17 декабря сообщил, что Московский городской суд проведет заседание, в рамках которого будет рассмотрено дело о выселении Долиной из квартиры, 25 декабря.
16 декабря ВС принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади. Певица, согласно решению суда, имеет право проживания в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.