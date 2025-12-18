Газета
Суд сохранил домашний арест Лерчек по делу о выводе средств

Московский городской суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе средств за рубеж. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Гуров.

«Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Гагаринского суда Москвы о продлении домашнего ареста Валерии Чекалиной», – сказал он.

1 декабря Лерчек сообщала, что не получала денег за фитнес-марафоны. По ее словам, компания, созданная в Дубае, не перечисляла ей деньги. Чекалина также подчеркивала, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов, а организацией и продажей информационных продуктов, по ее словам, занималась компания E-Fitness-FZCO, зарегистрированная в ОАЭ.

По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

