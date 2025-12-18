Кабмин одобрил проект об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов
Правительство РФ поддержало законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, предусматривающий расширение возможностей для сверхурочной работы. Ключевая норма инициативы – увеличение предельного лимита сверхурочных со 120 до 240 часов в год.
Документ подготовили Минэкономразвития и Минтруд России совместно с РСПП, «Деловой Россией» и правительством Москвы по итогам консультаций с профсоюзами.
Ключевая идея инициативы – дать бизнесу более гибкий инструмент реагирования на производственные потребности и одновременно предоставить работникам дополнительные возможности заработка с сохранением гарантий защиты их прав.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что рынок труда остается напряженным: «Безработица сохраняется на исторически низком уровне (2,2%), но структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы обостряются». По его словам, кадры и производительность труда становятся ключевым дефицитным ресурсом, от которого зависит достижение целевых темпов роста экономики.
Главной новеллой законопроекта является увеличение предельного объема сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также предлагается установить единый порядок оплаты сверхурочных с учетом рабочего времени исходя из средней нагрузки на день или смену в рамках учетного периода. Это, по словам Решетникова, позволит сотрудникам, готовым работать больше, получать ощутимую прибавку к доходу.
Привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов в год будет возможно только при наличии отраслевого соглашения или коллективного договора, где прописаны порядок, условия и лимиты такой занятости. Кроме того, переработка до 240 часов возможна исключительно с письменного согласия работника. При этом он сохраняет право выбора – получить денежную компенсацию либо дополнительное время отдыха.
Повышенная оплата сверхурочной работы сохраняется. До 120 часов в год первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном. При этом конкретные ставки могут быть выше, это фиксируется в трудовом или коллективном договоре.
Законопроект вводит и жесткие ограничения. К сверхурочной работе запрещено привлекать сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах, а допуск возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний.
По оценкам Минэкономразвития, предлагаемые изменения позволят привлечь к дополнительной занятости более 750 000 работников и закрыть около 100 000 вакансий без поиска новых кадров.
Для развития малого бизнеса также предлагается расширить возможность заключения срочных трудовых договоров. предельная численность работников будет увеличена с 35 до 70 человек, что должно повысить гибкость управления персоналом.
10 декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказывал, что количество безработных в России фактически равно количеству вакансий. Также, по его данным, в возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет вовлеченность в занятость достигла пиковых значений.