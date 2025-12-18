Кабмин одобрил проект об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов

Повышенная оплата сверхурочной работы сохраняется. До 120 часов в год первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном. При этом конкретные ставки могут быть выше, это фиксируется в трудовом или коллективном договоре.