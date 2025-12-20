Закон о запрете рекламы эзотерических услуг внесут в Госдуму после «Итогов года»

По его словам, ранее аналогичные инициативы уже направлялись в нижнюю палату парламента, однако не получили поддержки. Поводом для повторного внесения законопроекта стало заявление президента о том, что оккультные услуги и деятельность «всяких колдунов» наносят ущерб гражданам и требуют противодействия.