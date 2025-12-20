Газета
Закон о запрете рекламы эзотерических услуг внесут в Госдуму после «Итогов года»

Ведомости

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг вновь внесут в Госдуму после обсуждения этой темы на «Итогах года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова.

По его словам, ранее аналогичные инициативы уже направлялись в нижнюю палату парламента, однако не получили поддержки. Поводом для повторного внесения законопроекта стало заявление президента о том, что оккультные услуги и деятельность «всяких колдунов» наносят ущерб гражданам и требуют противодействия.

Свинцов подчеркнул, что намерен внести законопроект в третий раз и рассчитывает на изменение позиции Госдумы после высказываний главы государства. Документ предусматривает запрет рекламы различных эзотерических практик и услуг.

19 декабря Путин по время «Итогов года» заявил, что сатанизм (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), оккультные услуги и колдуны – это бред, который вредит гражданам страны.

Летом правительство не поддержало инициативу о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке соответствующих ресурсов. 

