Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Депутаты намерены его доработать, юристы же указывают на недостатки в классификации представителей этой сферы
Екатерина Дорофеева
Татьяна Мозолевская
Freepik
Freepik

В Белом доме не поддержали инициативу о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке соответствующих ресурсов. Это следует из отзыва на законопроект, обратили внимание «Ведомости». Саму инициативу внесли в апреле Нина Останина и Алексей Корниенко (КПРФ), а также Андрей Свинцов (ЛДПР).

Депутаты предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и др., а также их комбинаций, следует из текста законопроекта. Под эзотерическими подразумеваются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно действующих в РФ.

Перечисленные в законопроекте лица, как отмечается в отзыве, не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, в который депутаты предложили изменения. Кроме того, формулировки проекта «не соответствуют принципу юридической определенности». Это может привести к их неправильному толкованию и применению.

Текущая редакция законопроекта также не разделяет опасные (мошеннические) услуги и деятельность, не нарушающую законы, общественный порядок и моральные устои, говорится в отзыве правительства. Уравнивание «всех форм альтернативных практик» может создать «правовой дисбаланс», указали в Белом доме.

Freepik

Помимо этого реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, что она не будет подпадать под ограничения. Это значит, что инициатива не решит проблему. Согласно закону о рекламе, рекламодатель уже отвечает за ложную информацию в рекламе любого рода услуг, включая эзотерические и духовные практики, также отмечается в отзыве.

В условиях, когда на рынке постоянно появляются новые форматы и названия услуг, любая жесткая классификация быстро устаревает, констатирует юрист корпоративной практики Key Consulting Group Татьяна Пак.

Но перечисление лиц, которых затрагивают ограничения, не делает правоприменительную практику понятнее и проще, соглашается партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Скажем, Федеральная антимонопольная служба обнаруживает нарушение, выраженное в рекламе услуг эзотерического и магического характера, возбуждается дело, выдается предписание и назначается штраф. А потом лицо, чьи услуги продвигались, обжалует решение, где укажет, что он никакой не маг, а самый настоящий потомственный шаман – а шаманов в перечне нет», – привел пример юрист.

до 1 трлн руб.

может составлять объем рынка эзотерических услуг, оценивал для «Ведомостей» директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Примерно во столько же в 2024 г. оценивался весь российский рекламный рынок, писали в январе «Ведомости» со ссылкой на подсчеты крупных игроков этой отрасли

На вопрос «Ведомостей» о судьбе инициативы Останина заявила, что ее доработают. Эта возможность будет обсуждаться с комитетом по экономической политике и комитетом Госдумы (он назначен профильным при рассмотрении законопроекта) по информполитике, уточнила она.

Проекты, похожие на этот, часто вносят в нижнюю палату в «концептуальном» виде, считает политюрист Олег Захаров. Даже при отрицательном заключении правительства такой подход позволяет инициировать общественное обсуждение и организовать межведомственные консультации для поиска возможных регуляторных решений.

Зачастую бывает так, что кабмин сам разрабатывает заложенную в законопроекте идею и вносит в Госдуму собственный законопроект на ту же тему, пояснил Захаров. Это плюс в копилку депутатов – в таком случае они могут напомнить, что были авторами идеи, отметил он.

По мнению эксперта, регулирование рынка «околоэзотерических» услуг уже «напрашивается». Государство не может оставаться в стороне в части рекламного контента, к которому «сложно применять лекала обычной рекламы и правила ее верификации» из-за невозможности измерить и проверить продукты и услуги, добавил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных