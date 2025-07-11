Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услугДепутаты намерены его доработать, юристы же указывают на недостатки в классификации представителей этой сферы
В Белом доме не поддержали инициативу о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке соответствующих ресурсов. Это следует из отзыва на законопроект, обратили внимание «Ведомости». Саму инициативу внесли в апреле Нина Останина и Алексей Корниенко (КПРФ), а также Андрей Свинцов (ЛДПР).
Депутаты предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и др., а также их комбинаций, следует из текста законопроекта. Под эзотерическими подразумеваются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно действующих в РФ.
Перечисленные в законопроекте лица, как отмечается в отзыве, не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, в который депутаты предложили изменения. Кроме того, формулировки проекта «не соответствуют принципу юридической определенности». Это может привести к их неправильному толкованию и применению.
Текущая редакция законопроекта также не разделяет опасные (мошеннические) услуги и деятельность, не нарушающую законы, общественный порядок и моральные устои, говорится в отзыве правительства. Уравнивание «всех форм альтернативных практик» может создать «правовой дисбаланс», указали в Белом доме.
Помимо этого реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, что она не будет подпадать под ограничения. Это значит, что инициатива не решит проблему. Согласно закону о рекламе, рекламодатель уже отвечает за ложную информацию в рекламе любого рода услуг, включая эзотерические и духовные практики, также отмечается в отзыве.
В условиях, когда на рынке постоянно появляются новые форматы и названия услуг, любая жесткая классификация быстро устаревает, констатирует юрист корпоративной практики Key Consulting Group Татьяна Пак.
Но перечисление лиц, которых затрагивают ограничения, не делает правоприменительную практику понятнее и проще, соглашается партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Скажем, Федеральная антимонопольная служба обнаруживает нарушение, выраженное в рекламе услуг эзотерического и магического характера, возбуждается дело, выдается предписание и назначается штраф. А потом лицо, чьи услуги продвигались, обжалует решение, где укажет, что он никакой не маг, а самый настоящий потомственный шаман – а шаманов в перечне нет», – привел пример юрист.
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На вопрос «Ведомостей» о судьбе инициативы Останина заявила, что ее доработают. Эта возможность будет обсуждаться с комитетом по экономической политике и комитетом Госдумы (он назначен профильным при рассмотрении законопроекта) по информполитике, уточнила она.
Проекты, похожие на этот, часто вносят в нижнюю палату в «концептуальном» виде, считает политюрист Олег Захаров. Даже при отрицательном заключении правительства такой подход позволяет инициировать общественное обсуждение и организовать межведомственные консультации для поиска возможных регуляторных решений.
Зачастую бывает так, что кабмин сам разрабатывает заложенную в законопроекте идею и вносит в Госдуму собственный законопроект на ту же тему, пояснил Захаров. Это плюс в копилку депутатов – в таком случае они могут напомнить, что были авторами идеи, отметил он.
По мнению эксперта, регулирование рынка «околоэзотерических» услуг уже «напрашивается». Государство не может оставаться в стороне в части рекламного контента, к которому «сложно применять лекала обычной рекламы и правила ее верификации» из-за невозможности измерить и проверить продукты и услуги, добавил он.