Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Помимо этого реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, что она не будет подпадать под ограничения. Это значит, что инициатива не решит проблему. Согласно закону о рекламе, рекламодатель уже отвечает за ложную информацию в рекламе любого рода услуг, включая эзотерические и духовные практики, также отмечается в отзыве.